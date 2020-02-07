Гигантская ледышка: В сторону Атлантики движется айсберг размером с семь Киевов

Новости мира:Отколовшись от Антарктического ледника, гигантский айсберг движется в сторону Атлантики.

Крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от ледника в Западной Антарктиде, должен в ближайшее время отправиться в свободное плавание и двигаться в сторону Атлантики. Об этом сообщает ВВС Украины.

Гигантский айсберг, который получил обозначение А68, откололся от шельфового ледника в июле 2017 года. Сейчас он движется в северо-восточном направлении и почти достиг края постоянного морского льда в океане.

Когда он откололся от ледника, то имел площадь в почти 6 тысяч квадратных километров. За последние два с половиной года он немного уменьшился. Ученые уверены, что когда айсберг выйдет на свободные ото льда океанские просторы, он начнет быстро разрушаться. "Если он уцелеет после выхода за край постоянного морского льда, я буду очень удивлен", - отметил профессор Адриан Лакман из университета Суонси в Великобритании.

Сейчас морские течения и ветер заставляют айсберг дрейфовать вдоль восточного берега Антарктического полуострова, а во время нынешнего летнего сезона скорость дрейфа резко возросла. Обогнув северную оконечность полуострова, гигантский айсберг переместится на север и войдет в относительно теплые воды южной Атлантики. Ученые называют это направление "аллеей айсбергов".

Ученые не теряют из виду два других крупных айсберга, которые в недалеком будущем должны отколоться от ледового щита в Антарктике. Один из них должен вот-вот отколоться от ледника Пайн-Айленд в Западной Антарктике. Его площадь составит всего чуть более 300 кв. км. Эта масса льда уже имеет множество трещин. Другой большой айсберг формируется в Восточной Антарктике, на краю ледового шельфа Бранта. Его площадь, вероятно, составит около 1500 кв. км, что примерно равно площади Большого Лондона.