Скачать
Пятница, 07.02.2020
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Сборная Аргентины по футболу вышла на Олимпиаду-2020
Сборная Аргентины по футболу вышла на Олимпиаду-2020
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля

Гигантская ледышка: В сторону Атлантики движется айсберг размером с семь Киевов

Гигантская ледышка: В сторону Атлантики движется айсберг размером с семь Киевов
12:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:Отколовшись от Антарктического ледника, гигантский айсберг движется в сторону Атлантики.

Крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от ледника в Западной Антарктиде, должен в ближайшее время отправиться в свободное плавание и двигаться в сторону Атлантики. Об этом сообщает ВВС Украины. 

Гигантский айсберг, который получил обозначение А68, откололся от шельфового ледника в июле 2017 года. Сейчас он движется в северо-восточном направлении и почти достиг края постоянного морского льда в океане.

Когда он откололся от ледника, то имел площадь в почти 6 тысяч квадратных километров. За последние два с половиной года он немного уменьшился. Ученые уверены, что когда айсберг выйдет на свободные ото льда океанские просторы, он начнет быстро разрушаться. "Если он уцелеет после выхода за край постоянного морского льда, я буду очень удивлен", - отметил профессор Адриан Лакман из университета Суонси в Великобритании.

Испытательная площадка: зачем РФ атакует Украину в киберпространстве

Сейчас морские течения и ветер заставляют айсберг дрейфовать вдоль восточного берега Антарктического полуострова, а во время нынешнего летнего сезона скорость дрейфа резко возросла. Обогнув северную оконечность полуострова, гигантский айсберг переместится на север и войдет в относительно теплые воды южной Атлантики. Ученые называют это направление "аллеей айсбергов". 

Ученые не теряют из виду два других крупных айсберга, которые в недалеком будущем должны отколоться от ледового щита в Антарктике. Один из них должен вот-вот отколоться от ледника Пайн-Айленд в Западной Антарктике. Его площадь составит всего чуть более 300 кв. км. Эта масса льда уже имеет множество трещин. Другой большой айсберг формируется в Восточной Антарктике, на краю ледового шельфа Бранта. Его площадь, вероятно, составит около 1500 кв. км, что примерно равно площади Большого Лондона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Айсберг, ВВС, Атлантика, Антарктида, Стихийное бедствие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
04 Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
05 Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В 2019 году закрылось рекордное количество отделений банков
В 2019 году закрылось рекордное количество отделений банков
Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Европе растет количество инфицированных коронавирусом
В Европе растет количество заболевших коронавирусом
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь