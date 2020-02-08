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"Легкие планеты": В Бразилии вырубка лесов Амазонии достигла рекордной отметки

"Легкие планеты": В Бразилии вырубка лесов Амазонии достигла рекордной отметки
12:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Президент Жаир Болсонару после прихода к власти в январе 2019 года существенно ослабил законодательство по защите окружающей среды.

Вырубка тропических лесов Амазонии в Бразилии, достигла своей рекордной отметки, увеличившись более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает AFP.

“По официальным данным, опубликованным в пятницу, вырубка лесов в тропических лесах Амазонки в Бразилии более чем удвоилась в этом году по сравнению с предыдущим. Было выкорчевано более 280 кв. км, что на 108% больше, чем в прошлом году”, — пишут в издании.

Так, по данным Национального института космических исследований Бразилии (INPE), это была самая большая площадь, сведенная с января 2015 года, с момента — когда такие данные начали собираться.

Данные были собраны с помощью спутниковой системы DETER INPE, которая отслеживает обезлесение в режиме реального времени.

Для сравнения, в январе 2019 года было очищено 136 кв. км, в 2018 году — 183 кв. км, а в 2017 году — 58 кв. км, в то время как по результатам за январь 2020 года — 280 кв. км.

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Сообщается, что причиной такого резкого роста вырубки лесов стало президентство Жаира Болсонару, климатического скептика, ослабившего ограничения на эксплуатацию огромных богатств Амазонии.

В издании пишут, что в среду Болсонару обнародовал масштабный план по тропическим лесам Амазонии, который откроет земли коренных народов для проектов в области добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и гидроэнергетики.

“Многие общественные организации заявили, что это еще больше увеличит обезлесение. Законопроект, который еще не утвержден Конгрессом, является „мечтой“ для крайне правого лидера, но „кошмаром“ для защитников окружающей среды и лидеров племен”, — резюмируют в издании.

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Бразилия, Амазония, Жаир Болсонару, Вырубка лесов в Амазонии.
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