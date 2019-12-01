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После обвинения в лесных пожарах Леонардо Ди Каприо высказался в своем Instagram (Фото)

После обвинения в лесных пожарах Леонардо Ди Каприо высказался в своем Instagram (Фото)
15:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:На днях в сети вспыхнул большой скандал: голливудского актера Леонардо Ди Каприо публично обвинили в лесных пожарах в Амазонии.

Сделал это Президент Бразилии Жаир Больсонаро. Сам Леонардо Ди Каприо решил не замачивать конфликт и ответил на резонансные обвинения.

Оскароносный актер выбрал такой же способ, как и его влиятельный оппонент. В сети Леонардо Ди Каприо опубликовал сообщение, в котором опроверг заявления президента Бразилии.

Как утверждает Леонардо Ди Каприо, он не причастен к фондам, о которых говорил Жаир Больсонаро. Более того, актер выступил меценатом и передал 5 миллионов долларов на ликвидацию последствий лесных пожаров в Амазонии. Произошло это после крупнейшей вспышки стихии в регионе, которую зафиксировали в августе 2019 года.

"Во времена кризиса Амазонии я поддерживаю людей Бразилии, которые работают, чтобы сохранить свою естественное и культурное наследие. Они замечательные, трогательные и скромные примеры того, как привлечение и страсть нужны для сохранения окружающей среды. Будущее этих незаменимых экосистем на кону, и я горд стоять рядом с их защитниками", – написал Леонардо Ди Каприо.

 
 
 
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Публикация от  (@leonardodicaprio)

С чего начался конфликт?

В Бразилии состоялся арест двух представителей местных организаций. По данным следствия, они были причастны к умышленному поджогу лесов, что нанесло немалый ущерб государству и жителям. Однако впоследствии их отпустили, ведь у правоохранителей не было веских доказательств их причастности к преступлениям.

В то же время Президент Бразилии Жаир Больсонаро публично заявил, что к лесным пожарам причастен актер Леонардо Ди Каприо. Политик убеждал, что именно он передал крупные суммы на счет организации, которая занималась умышленным поджогом. Доказательств чиновник не предоставил, однако вызвал волну разговоров в сети.

Президент Бразилии обвинил Леонардо ДиКаприо в "поджоге" лесов Амазонии

"Ди Каприо передал 500 тысяч долларов неприбыльным организациям и часть пошла тем, кто устраивал пожары. Послушай, Ди Каприо, ты помогаешь поджигать леса Амазонки", – заверил Больсонаро.

Известно, что Жаир Больсонаро стал президентом в январе 2019 года. С тех пор он публично критикует все экологические организации и пытается подорвать доверие к ним. Такая "война" была вызвана острыми заявлениями волонтеров по беспощадной вырубке лесов в промышленных масштабах. Поэтому заявление Жаира Больсонаро относительно Леонардо Ди Каприо многие считают тактикой уничтожения экологических организаций в Бразилии.

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Все по теме:

Бразилия, Пожар, Амазония, Леонардо ди Каприо, Голливудский актер, Жаир Болсонару, Леса Амазонии.
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