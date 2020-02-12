Судан согласился выдать Гааге экс-президента

Новости мира:Судан решил выдать Международному уголовному суду экс-президента Аль-Башира.

Власти Судана решили выдать экс-президента страны Омара Аль-Башира Международному уголовному суду в Гааге, который обвиняет его в военных преступлениях и геноциде, сообщает во вторник телерадиокорпорация "Би-би-си".

В Гааге Омара Аль-Башир обвиняют в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и в геноциде в период между 2003 и 2006 годами во время конфликта в регионе Дарфур, который развернулся между правительственными войсками и повстанцами. Тогда военные столкновения привели к гибели порядка 300 тыс. человек, а почти 2,5 млн жителей региона стали беженцами.

Сам Аль-Башир обвинения отвергает.

В середине декабря суд в Судане признал бывшего президента страны Омара Аль-Башира виновным в коррупции и приговорил его к двум годам заключения. Этот срок 75-летний бывший глава государства, предположительно, должен провести не в тюрьме, а в специальной реабилитационной клинике, в которой отбывают наказание престарелые преступники.

Год назад в Судане начали масштабные акции протеста против президента. В итоге суданские военные отстранили Аль-Башира от власти путем военного переворота.

Ранее власти Судана отказывались выдавать Аль-Башира в Гаагу.