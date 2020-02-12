Водное происшествие: В Бангладеш перевернулась лодка, есть погибшие и множество пропавших

Новости мира:В Бангладеш перевернулась лодка со 130 людьми, 15 человек погибло, 40 пропали без вести.

По меньшей мере 15 человек погибли и еще 40 считаются пропавшими без вести после того, как в Бангладеш перевернулась лодка с 130 людьми на борту.

Об этом сообщили в Twitter Международной организации по миграции ООН.

"По данным бангладешских источников, по меньшей мере 15 человек погибли и 40 человек пропали без вести после того, как лодка с 130 людьми на борту перевернулся после выхода из Ткенафа, к югу от Кокс-Базара", - говорится в сообщении.

Указано, что Международная организация по миграции ООН готова оказать помощь пострадавшим семьям.