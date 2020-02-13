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Совбез ООН принял резолюцию о "длительном прекращении огня" в Ливии

Совбез ООН принял резолюцию о "длительном прекращении огня" в Ливии
10:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о "длительном прекращении огня" в Ливии.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о "длительном прекращении огня" в Ливии. Россия воздержалась от голосования после своих возражений к тексту документа.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Проект резолюции подготовила Великобритания. Документ поддержали остальных 14 членов Совета Безопасности после недель дебатов.

В резолюции говорится о "потребности в длительном прекращении огня в Ливии при первой возможности без предварительных условий". Также в документе выражается "обеспокоенность из-за роста участия наемников в конфликте.

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Россия пыталась заменить слово "наемники" на "иностранные террористические бойцы".

С 2011 года, после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи, Ливия страдает от нападений боевиков и насилия внутри страны.

Признанное мировым сообществом правительство в Триполи начало работать в марте 2016 года, но конкурентная политическая группа на востоке страны отказалась его признать.

Россия, по мнению экспертов ООН и дипломатов, отправляет наемников в поддержку генерала Халифы Хафтара, лидера оппозиционной к правительству Ливийской национальной армии. Москва официально отрицает эту поддержку. Генерала также поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Египет.

В апреле силы Хафтара начали наступление на столицу Триполи.

С 12 января в Ливии объявлено перемирие, которое повлекло затишье в боях и авиаударах. Вместе с тем ситуация остается напряженной.

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Ливия, Муаммар Каддафи, Совет Безопасности ООН, Триполи, Война в Ливии.
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