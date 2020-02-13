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Годовщина Минских соглашений: Россия созывает Совбез ООН

Годовщина Минских соглашений: Россия созывает Совбез ООН
08:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Россия запросила заседание Совета Безопасности об Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

Совет Безопасности ООН во вторник, 18 февраля, по российской инициативе обсудит выполнение Минских соглашений. Об этом сообщил в среду ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с отмечаемой сегодня (12 февраля) пятой годовщиной Минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", - сказал он.

Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. По итогам переговоров был утвержден Комплекс мероприятий, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года.

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Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий. Среди прочего, договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, а также проведение местных выборов на Донбассе.

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Россия, Донбасс, Совбез ООН, Минские соглашения.
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