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Среда, 12.02.2020
Грядет еще одно разведение сил на Донбассе: результаты заседания ТКГ
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Грядет еще одно разведение сил на Донбассе: результаты заседания ТКГ

Грядет еще одно разведение сил на Донбассе: результаты заседания ТКГ
18:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:По итогам встречи ТКГ было согласовано разведение сил в районе Гнутово .

На заседании Трехсторонней контактной группы практически согласовали один из участков разведения в районе населенного пункта Гнутово, которую ранее было предложено украинской стороной.

Об этом рассказала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Отмечается, что работа над согласованием других продолжается.

"Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО", - добавила она Дарка Олифер.

Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

Олифер также рассказала, что по данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО и заявила о твердой позиции Украины по важности обеспечения полной безопасности сотрудников миссии.

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Все по теме:

Донбасс, Леонид Кучма, СММ ОБСЕ, Гнутово, Дарка Олифер, ОРДЛО, ТКГ.
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