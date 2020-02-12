Грядет еще одно разведение сил на Донбассе: результаты заседания ТКГ

Новости Украины:По итогам встречи ТКГ было согласовано разведение сил в районе Гнутово .

На заседании Трехсторонней контактной группы практически согласовали один из участков разведения в районе населенного пункта Гнутово, которую ранее было предложено украинской стороной.

Об этом рассказала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Отмечается, что работа над согласованием других продолжается.

"Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО", - добавила она Дарка Олифер.

Олифер также рассказала, что по данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО и заявила о твердой позиции Украины по важности обеспечения полной безопасности сотрудников миссии.