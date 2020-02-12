Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

Новости Украины:В столице Беларуси проходит очередной раунд переговоров ТКГ.

В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщалось ранее, по итогам предыдущего заседания ТКГ в Минске, которое состоялось 29 января, участники переговоров договорились возобновить поиск пропавших без вести.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе. Собеседники выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Напомним, посол Франции в Украине Этьен де Понсен говорит, что в Минских соглашениях есть пункты, которые необходимо уточнить.