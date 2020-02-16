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Наводнения и пожары: В Австралии метеорологи дали отчет

Наводнения и пожары: В Австралии метеорологи дали отчет
15:46 Сегодня Телеграф earth-chronicles Фото: twitter.com

Новости мира:В Австралии метеорологи отчитались о состоянии погоды, были выявлены ряд экстремальных явлений.

Сезон экстремальных явлений в Восточной Австралии — таких как лесные пожары, знойное лето и продолжительные засухи — в середине февраля принял новый драматический оборот.

Всего за несколько дней на районы Квинсленда и Нового Южного Уэльса вылилось больше дождей, чем за весь 2019 год. Наводнение привело к выходу рек из берегов и грязевым потокам.

Общее количество осадков за 24 часа составило 200 мм, а за неделю — от 500 до 700 мм, сообщило австралийское метеобюро.

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Штормовые фронты проходили внутри страны один за другим с 5 по 10 февраля.

Снимки, полученные спутником Landsat-8 25 января и 10 февраля, показывают юго-восточное побережье Нового Южного Уэльса. Слева виден шрам от сурового пожарного сезона 2019–2020, а правее — затопленные земли фермерских сообществ Наура и Бомадерри, расположенных примерно в 160 км к юго-западу от Сиднея. 

По сообщениям СМИ, в Сиднее выпало самое большое за последние 30 лет количество осадков, сопровождавшихся сильным ветром. Стихия оставила без электричества более 100 000 жителей, были повалены деревья и повреждены автомобили. Из-за наводнения эвакуировали несколько районов Нового Южного Уэльса.

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Наводнение, Пожар, Австралия, Стихийное бедствие.
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