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ЕС об обострении конфликта в Ливии: Этому следует немедленно положить конец

ЕС об обострении конфликта в Ливии: Этому следует немедленно положить конец
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Европейский союз осудил эскалацию насилия в Ливии.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель осудил новый всплеск насилия в Ливии, в частности, атаку на порт в столице страны Триполи.

Об этом говорится в заявлении Борреля, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Эскалация насилия в Триполи, включая атаку на порт, влечет дальнейшие страдания людей и жертвы среди гражданского населения. Этому следует немедленно положить конец. Все стороны должны в полной мере уважать перемирие, которое они согласовали, воздерживаться от любых дальнейших военных действий и вернуться к политическому диалогу с целью разрешения кризиса в Ливии", - отмечается в документе.

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Высокий представитель ЕС отметил, что переговоры в Женеве под председательством ООН должны быть восстановлены как можно скорее, чтобы стороны могли быстро продвигаться к деэскалации и прийти к устойчивому прекращению огня.

"Евросоюз остается решительно преданным поддержке мирного процесса в Ливии под эгидой ООН, а также усилий специального представителя ООН Гасана Саламе относительно выполнения Берлинской декларации как единственного пути для выхода из кризиса", - отметил Боррель.

Как сообщалось, в апреле прошлого года на востоке Ливии силы во главе с генералом Халифой Хафтаром начали наступление на столицу страны Триполи, чтобы сбросить официальную признанную ООН власть.

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ЕС, Ливия, Жозеп Боррель.
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