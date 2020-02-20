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Четверг, 20.02.2020
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Евродепутат об эскалации на Донбассе: ЕС должен дать мощный и решительный ответ

Евродепутат об эскалации на Донбассе: ЕС должен дать мощный и решительный ответ
02:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:ЕС должен дать мощный ответ в связи с эскалацией на Донбассе.

Первый вице-президент делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС - Украина Виола фон Крамон выразила глубокое беспокойство в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Фон Крамон призвала Евросоюз дать мощный и решительный ответ на эскалацию и поддержать народ Украины.

"Несмотря на обнадеживающие попытки наладить контакт между Украиной и Россией в течение прошлого года, ситуация на оккупированных территориях Украины снова подверглась эскалации и достигла, к сожалению, высокого уровня боевых столкновений. Вчера поддерживаемые Россией боевики намеренно атаковали украинские позиции возле поселка Золотое с использованием запрещенного тяжелого вооружения", - говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении агентства.

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Европейский политик напомнила, что затяжной конфликт, который длится уже шестой год, забрал 13 тысяч жизней и превратил в беженцев более миллиона человек, при этом значительное количество украинцев на Донбассе продолжает жить в условиях постоянной опасности и нарушения базовых прав человека.

"Эта новая волна насилия может сорвать хрупкое мирное соглашение и остановить прогресс, достигнутый в течение последних месяцев. Мирное решение конфликта не имеет альтернативы - при условии уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен дать мощный и решительный ответ в поддержку народа Украины, а ее правительству необходимо оживить усилия для мирного восстановления территориальной целостности страны", - заявила Виола фон Крамон.

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Как сообщалось ранее, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Попасная. В результате один украинский военный погиб, пятеро получили ранения.

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ЕС, Донбасс, Виола фон Крамон, ОРДЛО.
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