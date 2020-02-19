"Цифровая эра": в Еврокомиссии подготовили новую стратегию

Новости мира:Маргрете Вестагер назвала три цели предстоящей работы по плану тотальной цифровизации.

Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о своих "идеях и мерах" по цифровому переходному периоду на благо всего общества, обусловленному такими принципами, как открытость, справедливость, разнообразие, демократия и доверие.

"Мы желаем, чтобы каждый гражданин, каждый работник, каждое предприятие имели бы все шансы воспользоваться плодами цифровизации. Это означает иметь возможность при полной безопасности ехать на автомобиле с искусственным интеллектом, сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве, спасать жизни благодаря сканированию на основе искусственного интеллекта, с помощью которого врачи смогут быстрее выявлять заболевания", - заявила заместитель председателя Еврокомиссии по "цифровой эре" Маргрете Вестагер, представляя журналистам в Брюсселе новую стратегию ЕК "Сформируем цифровое будущее Европы".

Она назвала три цели предстоящей работы по переходному цифровому периоду.

"Во-первых, технология должна быть на службе человека, а не наоборот (...). Во-вторых, мы хотим справедливой и конкурентоспособной экономики (...). В-третьих, мы хотим жить в открытом, демократическом и устойчивом обществе. В обществе, в котором граждане могут контролировать поставляемые данные, а цифровые платформы несут ответственность за содержание, которое они распространяют. Ясно, что это не простое пожелание, речь идет о фундаментальном условии", - объяснила Вестагер.

В свою очередь, член ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретон добавил: "В наших обществах, в наших экономиках, разумеется, необходимо защищать наших сограждан и рынок". "Но пусть будет очень понятно: это не мы должны адаптироваться к этим платформам. Это платформы должны адаптироваться к нам. Такой сигнал мы посылаем руководителям компаний, гендиректорам платформ", - продолжил еврокомиссар.

По его словам, сам он предпочел бы необязывающие правила и совместную ответственность откровенно жесткому закону. "Но если это не сработает, если не будет того, что нужно нам, гражданам, необходимо будет это регламентировать, и мы полностью готовы это сделать", - заверил Бретон.

На замечание о том, что алгоритмы формируются людьми, "действующими на основе реальных фактов" и находящимися под влиянием стереотипов, а это часто приводит к тому, что алгоритмы приобретают дискриминирующий характер, член ЕК ответил, что вызов не ограничивается проблемой алгоритмов, необходимо, чтобы весь процесс цифровизации соответствовал европейским ценностям.

"Мы должны принимать во внимание все элементы цепочки. Все должно соответствовать нашим ценностям, о которых мы сегодня говорим. Задача, которой мы сегодня заняты, сложная. (...) Чтобы защитить наши ценности, наш образ жизни, мы должны сделать так, чтобы вся цепочка была изучена. Мы должны все проверить по всей ее длине", - заявил еврокомиссар.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что искусственный интеллект должен использоваться на благо населения и всегда соответствовать правам человека.

"Вот почему надо, чтобы всегда был кто-то, имеющий возможность контролировать такие критические решения. Например, приложения высокой степени риска искусственного интеллекта, которые потенциально могут иметь последствия для прав человека, должны быть протестированы и сертифицированы до того, как они поступят на наш единый рынок", - сказала глава Еврокомиссии в среду журналистам в Брюсселе.

Фон дер Ляйен комментировала принятую Европейской комиссией новую стратегию "Сформируем цифровое будущее Европы". Она сравнила процесс предложения продукции искусственного интеллекта для рынка с сертификацией любых продуктов до их поступления на внутренний европейский рынок.

По словам фон дер Ляйен, необходимо также иметь гарантию того, что используемые данные будут носить беспристрастный характер. Алгоритмы, отметила председатель ЕК, полностью зависят от данных, которые за ними стоят. "Вот почему нужны беспристрастные, нейтральные данные. Это абсолютно важно. Нужна высокая бдительность в этой области", - подчеркнула она.

"В целом лозунг дня таков: искусственный интеллект представляет огромные возможности, отличный шанс для Европы (...), но мы также желаем, чтобы наши граждане испытывали доверие к его использованию в Европе", - резюмировала председатель Европейской комиссии.