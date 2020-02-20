Погибли люди: В Австралии пассажирский поезд сошел с рельс (Фото)

Новости мира:В Австралии поезд сошел с рельс, в результате аварии погибли люди.

По меньшей мере два человека погибли в результате аварии с поездом в австралийском штате Виктория.

Об этом в четверг сообщил местный телеканал 7News.

По его данным, поезд, следовавший из Сиднея в Мельбурн, сошел с рельсов в 45 км к северу от Мельбурна. Отмечается, что всего в поезде может быть до 200 пассажиров, многие оказались заблокированы внутри вагонов.

На место инцидента прибыли сотрудники чрезвычайных служб, а также вертолет скорой помощи. Железнодорожное движение в районе аварии в настоящий момент перекрыто.

Причины инцидента пока не известны.

Отметим, что ранее в Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa, следовавшего из Милана в Салерно. Авария произошла в 5:35 (6:35 по киевскому времени) по местному времени в районе города Лоди. Первый вагон состава перевернулся. На месте работают пожарные и медики. Движение поездов по скоростной линии Милан-Болонья было приостановлено.