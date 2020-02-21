Скачать
Пятница, 21.02.2020
Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)
Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу

Сомали не будет производить и запускать баллистические ракеты

Сомали не будет производить и запускать баллистические ракеты
20:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В ЕС приветствовали присоединение Сомали к Гаагскому кодексу.

Евросоюз назвал важным шагом присоединение Сомали к Гаагскому кодексу поведения против распространения баллистических ракет, что способствует универсализации этого документа и повышению эффективности его применения.

Соответствующее заявление пресс-секретаря ЕС обнародована на сайте Европейской службы внешних действий.

"Сомали объявила о подписании Гаагского кодекса поведения против распространения баллистических ракет, и стала 143-й страной-участницей этого документа... Все государства, которые все еще не подписались под этим кодексом поведения, обязаны следовать этому примеру, особенно те, кто имеет возможности производить баллистические ракеты и космические пуски", - говорится в документе.

"Остановите агрессию РФ": Посол Украины призывает Евросоюз

Как уже сообщалось, Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет был основан в 2002 году как инструмент укрепления доверия и нераспространения ракетных технологий, которые позволяют создавать носители для оружия массового уничтожения. Украина присоединилась к этому документу в марте 2004 года. Все 27 стран ЕС являются участниками кодекса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сомали, ЕС, Баллистические ракеты, Гаагский кодекс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
03 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
04 Маникюр 2020: весенние тренды нейл-арта (Фото)
05 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы
День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы
Яценюк - Путину: Мы - не &quot;единый народ&quot;
Яценюк - Путину: Мы - не "единый народ"
Новый кнопкодав: В Раде еще один нардеп погорел на &quot;не личном&quot; голосовании
В Раде еще один нардеп погорел на "не личном" голосовании
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь