Сомали не будет производить и запускать баллистические ракеты

Новости мира:В ЕС приветствовали присоединение Сомали к Гаагскому кодексу.

Евросоюз назвал важным шагом присоединение Сомали к Гаагскому кодексу поведения против распространения баллистических ракет, что способствует универсализации этого документа и повышению эффективности его применения.

Соответствующее заявление пресс-секретаря ЕС обнародована на сайте Европейской службы внешних действий.

"Сомали объявила о подписании Гаагского кодекса поведения против распространения баллистических ракет, и стала 143-й страной-участницей этого документа... Все государства, которые все еще не подписались под этим кодексом поведения, обязаны следовать этому примеру, особенно те, кто имеет возможности производить баллистические ракеты и космические пуски", - говорится в документе.

Как уже сообщалось, Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет был основан в 2002 году как инструмент укрепления доверия и нераспространения ракетных технологий, которые позволяют создавать носители для оружия массового уничтожения. Украина присоединилась к этому документу в марте 2004 года. Все 27 стран ЕС являются участниками кодекса.