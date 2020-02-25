Скачать
Вторник, 25.02.2020
Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет
Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет
Нацбанк напечатал первую партию обновленных 200-гривневых банкнот
С сегодняшнего дня введены в обращение обновленные 200 гривен
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля

Во Франции и Вьетнаме вылечили всех больных на коронавирус

Во Франции и Вьетнаме вылечили всех больных на коронавирус
11:48 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Во Франции и Вьетнаме выздоровели все пациенты, которые были инфицированы коронавирусом.

Во Франции все граждане, у которых ранее был диагностирован коронавирус, успешно выздоровели.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - сказал Веран.

Министр также дал рекомендации людям, возвращающимся из северной Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Он также сказал, что люди, возвращающиеся из Рима, не подвергаются конкретным мерам проверок, так как ни одного случая заболевания в итальянской столице не было.

Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000

Заместитель премьер-министра Вьетнама Ву Дык Дам заявил, что все 16 инфицированных коронавирусом пациентов тоже полностью выздоровели.

Дык Дам добавил, что Вьетнам выиграл в первой битве против коронавируса.

"Со всей скромностью и уважением сообщаю, что проблему распространения короновируса Вьетнам взял под свой контроль. Все наши инфицированные граждане здоровы," – сообщил вице-премьер страны.

Первые случаи заражения во Вьетнаме подтвердили еще в начале февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Вьетнам, Франция, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Covid-19, Жертвы коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
04 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
05 Нетаньяху анонсировал масштабную военную операцию, которая "может стать войной"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
На Закарпатье у местного жителя подозревают коронавирус
На Закарпатье у жителя подозревают коронавирус
В Японии скончался старейший мужчина планеты
В Японии скончался старейший мужчина планеты
Участница &quot;Женского Квартала&quot; впервые станет мамой (Фото)
Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь