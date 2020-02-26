Первый случай коронавируса подтвердили в Алжире

Новости мира:Инфекцию обнаружили у итальянца, который прибыл в страну 17 февраля

Власти Алжира подтвердили первый случай заражения коронавирусом - его в страну привез итальянский турист. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"В Алжире подтвердили первый случай коронавируса. Инфекцию обнаружили у итальянца, который прибыл в страну 17 февраля", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на министерство здравоохранения Алжира отмечается, что мужчина сейчас находится на карантине.

Вследствие вспышки коронавируса в Италии во вторник умерли еще четыре человека, таким образом число погибших достигло 11 человек. Количество зафиксированных случаев коронавируса выросло до 322.