В Новой Зеландии обнаружили коронавирус

Новости мира:В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом..

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в пятницу подтвердила информацию о первом в стране случае заражения коронавирусом нового типа (Covid-19), сообщило новозеландское радио.

По словам Ардерн, инфицированным является 60-летний житель Новой Зеландии, который в минувшую среду вернулся из Ирана, где в последние дни "уханьский" вирус стремительно распространяется.

По данным органов здравоохранения Новой Зеландии, пациент находится в изоляции в городской больнице Окленда, его состояние улучшается.

Отмечается, что ранее у пациента дважды были взяты анализы на выявление коронавируса, однако оба раза тесты показали отрицательный результат на его наличие.

Как сообщает Минздрав Новой Зеландии, несмотря на первый случай заражения, "шансы возникновения местной эпидемии остаются низкими".

На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек, 26 из которых скончались в Иране.

Между тем, в Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2 тыс. 788 человек, зарегистрировано 78 тыс. 824 случаев заболевания.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус накануне заявил, что ситуация с коронавирусом в мире достигла "решающей точки", поскольку число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превышает число новых случае в Китае, растет число стран, в которых зафиксированы случаи заражения.