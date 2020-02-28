Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших

Новости Украины:Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 28 февраля превысило 83 тыс. человек.

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире, по состоянию на утро пятницы достигло 83389.

Об этом сообщает американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Согласно статистике, размещенной на сайте этого центра, по состоянию на 7:45 пятницы количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет 2858 человек, из них – 2682 в Китае.

Количество зараженных в Китае достигло 78824 человек. А в целом в мире — 83389.

Также сообщается, что выздоровели, по последним данным, 36563 человек.

Число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек: 26 человек скончались в Иране, 17 - в Италии, 13 - в Южной Корее, восемь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 1 тыс.766 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 891, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии насчитывается 650 больных, Иране - 245, Сингапуре - 96, в Гонконге - 93, США - 60, Кувейте - 43, Таиланде - 40, во Франции - 38, в Бахрейне - 33, на Тайване - 32, в Австралии - 23, Малайзии - 22, Германии - 21, Вьетнаме - 16, Великобритании - 16, ОАЭ - 13, Канаде и Испании - по 12, Макао - 10.

Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Ираке, Швейцарии, на Филиппинах, в Хорватии, Греции, Индии, Израиле, Австрии, Финляндии, Омане, Пакистане, России, Швеции, Афганистане, Алжире, Бельгии, Бразилии, Камбодже, Дании, Египте, Эстонии, Грузии, Ливане, Непале, Северной Македонии, Нигерии, Норвегии, Румынии, Шри-Ланке.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус подчеркнул, что настал момент, когда решается, удастся удержать распространение коронавируса под контролем.

Эвакуированные из Уханя украинцы находятся на обсервации (наблюдении) в Новых Санжарах Полтавской области. Проявлений болезни у них не наблюдается.

Заражение коронавирусом COVID-19 подтверждено у пятерых граждан Украины, все они находятся за пределами нашего государства.