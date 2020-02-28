Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус

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08:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Коронавирус зафиксирован в Белоруси у студента, приехавшего из Ирана.

В Белоруси зарегистрирован первый случай коронавируса covid-19, медики выявили наличие вируса у одного из студентов, приехавших из Ирана, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.

"В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса", - сообщили в Минздраве.

Тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.

"При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - сообщили в Минздраве.

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Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии министерство здравоохранения Белоруси приняло решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.

В настоящее время в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса, добавили в пресс-службе министерства.

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Иран, Беларусь, Минздрав, Коронавирус, Коронавирус 2019-nCoV.
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