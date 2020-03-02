Распространение вируса: В Индонезии зафиксировали первые два случая заражения

Новости мира:В Индонезии медики зафиксировали первые два случая заражения на коронавирус.

В Индонезии врачи обнаружили первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщил президент страны Джоко Видодо, передает The Jakarta Post.

"Президент Джоко Видодо объявил, что в двух индонезийцев положительный результат на новое заболевание коронавируса (COVID-19). Это первые два подтвержденных случая заболевания в стране", - пишут в издании.

Президент сообщил, что эти два человека: 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь, общались с японской гражданкой, в которой был положительный результат на коронавирус в Малайзии, 27 февраля, после посещения Индонезии в начале февраля.

Сообщается, что получив информацию о больной японке, власти Индонезии начали устанавливать, с кем она общалась, находясь в стране.

"Мы проверили (двух человек - ред.), и сегодня утром я получил от министра здравоохранения отчет о том, что у них положительный результат на коронавирус", - сообщил Видодо.

Он также отметил, что власти подготовили более 100 больниц с изоляционными помещениями и необходимым медицинским оборудованием.

Министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто уточнил, что две больные женщины живут в городе Депок в провинции Западная Ява, однако в настоящее время находятся в инфекционной больнице RSPI Sulianti Suroso в провинции Джакарта.