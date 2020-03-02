Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Итоги дня 1 марта: годовщина начала российской агрессии и обострение в Сирии
Итоги дня 1 марта: годовщина начала российской агрессии и обострение в Сирии
COVID-2019: В мире уже более 3000 человек умерли от коронавируса
COVID-2019: В мире уже более 3000 человек умерли от коронавируса
Когда Энди Руис вернется на ринг
Когда Энди Руис вернется на ринг
2 марта - приметы и обряды в День Федора Тирона
2 марта - приметы и обряды в День Федора Тирона

Распространение вируса: В Индонезии зафиксировали первые два случая заражения

Распространение вируса: В Индонезии зафиксировали первые два случая заражения
10:09 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Индонезии медики зафиксировали первые два случая заражения на коронавирус.

В Индонезии врачи обнаружили первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщил президент страны Джоко Видодо, передает The Jakarta Post. 

"Президент Джоко Видодо объявил, что в двух индонезийцев положительный результат на новое заболевание коронавируса (COVID-19). Это первые два подтвержденных случая заболевания в стране", - пишут в издании. 

Президент сообщил, что эти два человека: 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь, общались с японской гражданкой, в которой был положительный результат на коронавирус в Малайзии, 27 февраля, после посещения Индонезии в начале февраля. 

Коронавирус в Китае: Число жертв приближается к трем тысячам

Сообщается, что получив информацию о больной японке, власти Индонезии начали устанавливать, с кем она общалась, находясь в стране.

"Мы проверили (двух человек - ред.), и сегодня утром я получил от министра здравоохранения отчет о том, что у них положительный результат на коронавирус", - сообщил Видодо. 

Он также отметил, что власти подготовили более 100 больниц с изоляционными помещениями и необходимым медицинским оборудованием. 

COVID-2019: В мире уже более 3000 человек умерли от коронавируса

Министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто уточнил, что две больные женщины живут в городе Депок в провинции Западная Ява, однако в настоящее время находятся в инфекционной больнице RSPI Sulianti Suroso в провинции Джакарта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индонезия, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
02 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
03 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
04 Медики зафиксировали четыре случая подозрения на коронавирус в Ровно
05 Французский депутат обвинила нардепа ОПЗЖ во лжи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и штормовой ветер: какой будет погода в первые дни весны
Мокрый снег и ветер: какой будет погода в первые дни весны
Впервые в этом году: Северная Корея испытала две ракеты
Северная Корея впервые в этом году испытала две ракеты
Макрон пообещал помочь Греции бороться с мигрантами из Сирии
Макрон пообещал помочь Греции бороться с мигрантами из Сирии
Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь