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В Каире казнили одного из самых опасных террористов (Фото)

В Каире казнили одного из самых опасных террористов (Фото)
14:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Боевика, которого считали одним из самых жестоких террористов Египта, казнили.

Хишам Ашмауи, давно числившийся в списке наиболее опасных террористов Египта, казнен в среду в одной из тюрем страны.

Об этом говорится заявлении, размещенном в Facebook на странице официального представителя ВС арабской республики полковника Тамера Рифаи, пишет УНН.

"Смертный приговор террористу Хишам Ашмауи приведен в исполнение сегодня утром", — отмечается в нем.

Фото: Facebook

Ашмауи и еще свыше 200 обвиняемых проходили по "делу "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима") — египетской экстремистской сети, которая после вождения в террористическую группировку "Исламское государство" сменила название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Им инкриминировалась причастность к 54 преступлениям и терактам, включая расправы над сотрудниками полиции, неудавшееся покушение на экс-главу МВД Египта Мухаммеда Ибрагима и убийство генпрокурора страны Хишама Бараката, а также теракты против объектов правоохранительных органов, в том числе в Каире и Южном Синае, госучреждений, церквей и мечетей. В результате этих акций погибли десятки полицейских, в том числе высокопоставленных офицеров, и гражданских, а более 300 человек получили ранения.

В Египте 37 террористов приговорили к смертной казни

Подсудимых обвинили в создании и участии в террористической структуре с целью подрыва конституционного строя, связях с иностранной организацией, в частности, с радикальным палестинским движением ХАМАС, а также военизированными ячейками запрещенной и признанной террористической в стране исламистской ассоциации "Братья-мусульмане", приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, нападениях на инкассаторские машины и разбои.

О казни Ашмауи сообщалось еще 24 февраля, но позднее эти сведения опровергли его адвокаты. Окончательные смертные приговоры террористу и еще 36 его подельникам были вынесены 2 марта. Военный трибунал также приговорил еще 61 фигуранта дела к пожизненному заключению (25 лет в Египте), а остальных — к лишению свободы на сроки от 5 до 15 лет. В отношении 22 обвиняемых уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью.

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Египет, Террористы, Боевики, ИГИЛ, Хишам Ашмауи.
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