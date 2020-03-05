10 килограмм чистого золота: в Канаде выпустили самую большую монету (Фото)

Новости мира:Золотую монету весом 10 килограммов выпустили в Канаде.

Королевский канадский монетный двор отчеканил самую большую в своей истории золотую монету - ее вес составляет 10 килограммов.

Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.

"Королевский канадский монетный двор изготовил самую большую в своей истории золотую монету с кленовым листом, выполненную с высокой детализацией и глубоким рельефом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего отчеканено 10 таких монет.

"Их цена основывается на сочетании рыночной цены золота на момент покупки, наценки за изготовление и очень малого тиража", - указывают производители денег.

С учетом действующих цен на золото монета обойдется покупателям минимум в 600 тыс. долл.