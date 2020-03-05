На 101-м году жизни умер бывший генсек ООН Хавьер Перес

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером на 101-м году жизни.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что он занимал должность в период с 1981 до 1991 года. Перес де Куэльяр возглавлял ООН в период восьмилетней войны между Ираном и Ираком и гражданской войны в Сальвадоре. При этом во время ирано-иракской войны перуанец выступал посредником в мирных переговорах.
В 1973-1974 годах Хавьер Перес де Куэльяр работал председателем Совета безопасности ООН. 1975-1977 годы он провел постоянным представителем Организации Объединенных Наций на Кипре.
В 2000-2001 годах Перес де Куэльяр работал премьер-министром Перу.
Напомним, бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи умер от заболевания, вызванного коронавирусом.