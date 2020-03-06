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В Индонезии полиция изъяла более 60 тыс масок у нелегальных торговцев

В Индонезии полиция изъяла более 60 тыс масок у нелегальных торговцев
17:49 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Индонезии сотрудники полиции изъяли у нелегальных торговцев более 60 000 масок.

В Индонезии полиция изъяла у двух человек более 60 тыс. медицинских масок. Их подозревают в спекулятивной скупке масок, поскольку министр безопасности применил закон против лиц, осуществляющих паническую закупку для получения финансовой выгоды.

Об этом сообщает CNN.

"Полиция в Индонезии изъяла более 60 тыс. масок в двух лиц, подозреваемых в запасании товаров. Это произошло вчера, во время двух отдельных рейдов", - сообщили в СМИ. 

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Указано, что в последние дни офицеры совершили несколько рейдов к лицам, которые пытались получить финансовую выгоду во время вспышки коронавируса.

"Вчера министр безопасности Индонезии Мохаммад Махфуда заявил журналистам, что полиция будет применять уголовное наказание в отношении лиц, осуществляющих панические закупки, и правительство классифицирует спешку и сокрытие товаров для получения прибыли как акт подрыва экономики", - говорится в сообщении.

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Индонезия, Маски, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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