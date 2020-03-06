В Индонезии полиция изъяла более 60 тыс масок у нелегальных торговцев

В Индонезии полиция изъяла у двух человек более 60 тыс. медицинских масок. Их подозревают в спекулятивной скупке масок, поскольку министр безопасности применил закон против лиц, осуществляющих паническую закупку для получения финансовой выгоды.
Об этом сообщает CNN.
"Полиция в Индонезии изъяла более 60 тыс. масок в двух лиц, подозреваемых в запасании товаров. Это произошло вчера, во время двух отдельных рейдов", - сообщили в СМИ.
Указано, что в последние дни офицеры совершили несколько рейдов к лицам, которые пытались получить финансовую выгоду во время вспышки коронавируса.
"Вчера министр безопасности Индонезии Мохаммад Махфуда заявил журналистам, что полиция будет применять уголовное наказание в отношении лиц, осуществляющих панические закупки, и правительство классифицирует спешку и сокрытие товаров для получения прибыли как акт подрыва экономики", - говорится в сообщении.