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В Бразилии из-за мощных ливней и оползней погибли десятки человек

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В Бразилии из-за мощных ливней и оползней погибли десятки человек
07:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:31 человек погиб в Бразилии при оползнях, десятки пропали без вести.

В результате проливных дождей и вызванных ими оползней в Бразилии погиб по меньшей мере 31 человек.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на местные власти.

“Количество жертв нескольких оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 31, еще 49 человек до сих пор считаются пропавшими без вести”, - говорится в материале.

Отмечается, что непогода обусловила вынужденное переселение 500 человек, которые сейчас находятся во временных убежищах, пока спасатели продолжают поиски пострадавших. “Правительство Сан-Паулу объявило об отправке 21 тонны гуманитарной помощи тем, кто потерял жилье”, - отмечается Xinhua.

В Бразилии из-за сильных ливней и оползней погибли 16 человек

Напоминаем: в прошлом месяце в штате Сан-Паулу было зарегистрировано сильнейший ливень за последние 77 лет. Сильный шторм в течение последних дней привел к тому, что в некоторых районах за несколько часов выпала месячная норма осадков, опустошив южное побережье штата Сан-Паулу и бедные районы на окраине Рио-де-Жанейро, второго по численности населения города страны.

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Бразилия, Ливни, Рио-де-Жанейро, Оползни.
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