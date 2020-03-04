В Бразилии из-за сильных ливней и оползней погибли 16 человек

Новости мира:16 человек погибли в Бразилии при оползнях, десятки пропали без вести.

По меньшей мере 16 человек погибли и десятки числятся пропавшими без вести в нескольких городах штата Сан-Паулу при оползнях, вызванных мощными ливнями, сообщает в среду агентство Associated Press.

Речь идет о городах Гуаружа, Сантус и Сау-Винсенте. Кроме того, двум сотням жителей города Гуаружа пришлось покинуть свои дома, поскольку те оказались разрушены при оползнях.

В этом году особенно сильно страдает от мощных ливней и вызванных ими наводнений и оползней юго-восточный регион Бразилии, отмечает агентство. В январе этого года в течение недели при наводнениях в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту погибли свыше 60 человек.

В конце прошлой недели затопленными оказались несколько районов Рио-де-Жанейро, есть погибшие. По данным городских властей, более чем 5 тыс. человек пришлось покинуть свои дома в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии 30 человек погибли в результате последствий сильных ливней