Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило

Новости мира:После шести лет засухи на Намибию обрушились сильные дожди.

Вслед за продолжительным периодом засухи, который длился 6 лет подряд, в Намибии прошли сильные дожди, северные части страны пострадали от наводнений с 4 марта. В настоящее время уровень воды в области Ошана местами составляет 120 см, сообщает New Era Live.

Сезонный паводок, идущий из Анголы, охватил Намибию. Власти призвали граждан, проживающих в подверженных наводнениям районах, перебраться на возвышенности.

Было перемещено около 1 тыс. человек. Некоторые жители отказались переходить на безопасную территорию, опасаясь нехватки продовольствия. Чиновники сообщили, что в лагерях для эвакуированных созданы пункты водоснабжения, проведено электричество и установлены душевые кабины.

Районы, пострадавшие от наводнений, готовятся к следующему периоду ливней. Гидрологи предупреждают жителей, что ситуация ухудшится, так как уровень воды продолжает расти. В центральной и северо-восточной частях Намибии прогнозируется выпадение более 50 мм осадков за сутки.

В Анголе также продолжаются проливные дожди, уровень рек поднялся до критической отметки, Намибии следует ожидать дальнейших наводнений в ближайшее время.