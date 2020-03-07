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Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило

Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
14:20 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:После шести лет засухи на Намибию обрушились сильные дожди.

Вслед за продолжительным периодом засухи, который длился 6 лет подряд, в Намибии прошли сильные дожди, северные части страны пострадали от наводнений с 4 марта. В настоящее время уровень воды в области Ошана местами составляет 120 см, сообщает New Era Live.

Сезонный паводок, идущий из Анголы, охватил Намибию. Власти призвали граждан, проживающих в подверженных наводнениям районах, перебраться на возвышенности.

Было перемещено около 1 тыс. человек. Некоторые жители отказались переходить на безопасную территорию, опасаясь нехватки продовольствия. Чиновники сообщили, что в лагерях для эвакуированных созданы пункты водоснабжения, проведено электричество и установлены душевые кабины.

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Районы, пострадавшие от наводнений, готовятся к следующему периоду ливней. Гидрологи предупреждают жителей, что ситуация ухудшится, так как уровень воды продолжает расти. В центральной и северо-восточной частях Намибии прогнозируется выпадение более 50 мм осадков за сутки.

В Анголе также продолжаются проливные дожди, уровень рек поднялся до критической отметки, Намибии следует ожидать дальнейших наводнений в ближайшее время.

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Наводнение, Засуха, Африка, Намибия.
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