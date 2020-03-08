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Из-за ливня в Бразилии погибло свыше 40 человек

Из-за ливня в Бразилии погибло свыше 40 человек
10:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Сильный шторм в течение последних дней привел к тому, что в некоторых районах за несколько часов выпала месячная норма осадков.

До 41 человека возросло число жертв оползней и наводнений в бразильском Сан-Паулу, вызванных ливневыми дождями в начале недели. Сообщает портал G1 со ссылкой на спасателей.

29 человек погибли на побережье штата в муниципалитете Гуаружа, где за первые 24 часа выпала более чем месячная норма осадков.

Восемь человек погибли в муниципалитете Сантус и трое - в Сан-Висенте, где поисковые работы завершили в субботу.

Еще 39 человек считаются пропавшими без вести.

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Как сообщалось ранее, в прошлом месяце в штате Сан-Паулу был зарегистрирован сильнейший ливень за последние 77 лет. Сильный шторм в течение последних дней привел к тому, что в некоторых районах за несколько часов выпала месячная норма осадков, опустошив южное побережье штата Сан-Паулу и бедные районы на окраине Рио-де-Жанейро, второго по численности населения города страны.

Непогода обусловила вынужденное переселение 500 человек, которые сейчас находятся во временных убежищах, пока спасатели продолжают поиски пострадавших. Правительство Сан-Паулу объявило об отправке 21 тонны гуманитарной помощи тем, кто лишился крыши над головой.

Напомним, из-за угрозы наводнения в Великобритании эвакуировали жителей одного из городов.

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Бразилия, Ливень, Дожди, Ливни в Бразилии.
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