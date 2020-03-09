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На западе Камеруна боевики на мотоциклах напали на полицейских, есть жертвы

На западе Камеруна боевики на мотоциклах напали на полицейских, есть жертвы
08:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Группа неизвестных боевиков совершила нападение на отделение полиции в населенном пункте Галим в Западном регионе Камеруна.

На западе Камеруна около 20 неизвестных на мотоциклах напали на отделение полиции, вследствие чего погибли четверо правоохранителей и один заключенный.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на силовые структуры африканской страны.

"Группа неизвестных боевиков… совершила нападение на отделение полиции в населенном пункте Галим в Западном регионе Камеруна, жертвами которого стали по меньшей мере пять человек", - говорится в сообщении.

Среди погибших - четверо полицейских, а также заключенный, содержавшийся в отделении.

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Как отмечается, нападавших было около двадцати, они передвигались на мотоциклах.

Преступникам удалось завладеть частью оружия и боеприпасов, находившихся в участке.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка.

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Полиция, Жертвы, Боевики, Камерун.
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