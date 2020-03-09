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В Судане неизвестные подорвали автомобиль премьер-министра

В Судане неизвестные подорвали автомобиль премьер-министра
11:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Взрыв произошел во время движения колонны автомобилей.

В понедельник в столице Судана, Хертуме, взорвалась машина из кортежа премьер-министра страны Абдаллы Хамдока. Сам глава правительства не пострадал, сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Так, семья Хамдока сообщила, что он был доставлен в безопасное место после взрыва, нацеленного на его кортеж.

На данный момент не известно, что кто-либо взял на себя ответственность за нападение.

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Хамдок был назначен премьер-министром в августе прошлого года, после того как продемократические протесты заставили военных убрать самодержавного президента Омара аль-Башира и заменить его правительством, возглавляемым гражданским лицом.

 

Военные генералы остаются фактическими правителями страны и не проявляют особой готовности передавать власть администрации, возглавляемой гражданскими лицами.

Как сообщалось ранее, в начале года на западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет.

Напомним, в Индонезии сотрудники полиции изъяли у нелегальных торговцев более 60 000 масок.

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Все по теме:

Судан, Премьер-министр Судана, Хуртаме, Абдалл Хамдок.
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