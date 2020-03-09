В Мексике молодежная команда по боксу попала в ДТП

Новости мира:В ДТП в Мексике погибли как минимум шесть человек.

В воскресенье в Мексике попал в ДТП автобус, перевозивший команду молодых боксеров, из-за чего погибли по меньшей мере 9 человек, еще 25 получили травмы. Об этом сообщает El Sol de Эрмосильо.

"В это воскресенье в Мексике разбился автобус, в котором ехала молодежная команда боксеров. В результате трагедии погибли по меньшей мере 9 человек", - говорится в сообщении. Также не менее 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

ДТП произошло, когда команда ехала из Сьюдад-Обрегона в Уперто-Пеньяско после соревнований. Возраст ее членов составлял от 13 до 17 лет.

Полиция начала расследовать инцидент. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги, отчего машина перевернулась.

Напомним,