В Польше в ДТП погиб украинец

Новости Украины:В Польше недалеко от польско-украинской границы Mercedes Sprinter столкнулся с автобусом, погиб украинец.

В Польше на трассе Хелм - Бялополе недалеко от польско-украинской границы произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими номерами, погиб один гражданин Украины. Об этом сообщил Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"06.03.2020 в 16:00 на трассе Хелм-Бялополе недалеко от польско-украинской границы произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и польского автобуса. Микроавтобус Mercedes Sprinter, с 4-мя пассажирами, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с польским автобусом, который находился на остановке. В результате сильного удара микроавтобус перевернулся, став причиной смерти одного пассажира - гражданина Украины. Другие пассажиры вследствие инцидента не пострадали", - говорится в сообщении.

По информации Погорельцева, водителя микроавтобуса задержала польская полиция. Начато расследование аварии.

Родственники погибшего украинца уведомлены об этом инциденте и в настоящее время прибыли в Польшу.

Генеральное консульство Украины в Люблине, по словам Погорельцева, поддерживает контакты с местными правоохранительными органами, а также предоставляет необходимое содействие и помощь родственникам погибшего, в частности, в оперативной организации репатриации тела в Украину.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Люблине.