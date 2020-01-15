В Польше в ДТП погибли двое украинцев

Новости Украины:В Польше возле села Кобиела столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев.

Вблизи польского села Кобель Опольского воеводства 14 января произошло столкновение грузовика с легковушкой, в которой ехали граждане Украины.

Как сообщает ТСН со ссылкой на польские СМИ, авария произошла около 12:30. Украинцы, которые были в легковушке, погибли на месте происшествия. Представители пожарной охраны рассказали, что медики, прибывшие на место аварии, не обнаружили признаков жизни у людей, ехавших в машине. В полиции уточнили, что водитель грузовика не пострадал и был трезв. По данным издания "Рівне вечірнє", оба погибших украинца - из села Большая Городница.

Об этом рассказал глава Ярославицкой ОТГ Леонид Прудников.

"Ребята - братья. Работали за границей и занимались автомобилями. Оба молодые - до 30 лет", - отметил он.

Как сообщалось, в жутком ДТП на Днепропетровщине погибла целая семья, причина – скользкая дорога.