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Во Львовской области в ДТП погиб пешеход

Во Львовской области в ДТП погиб пешеход
09:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львовской области автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода.

Во Львовской области утром 15 января рейсовый автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что дорожно транспортное происшествие (ДТП) произошло около 05:50.

Водитель рейсового автобуса совершил наезд на пешехода, жителя села Тарасовка Пустомытовского района 1987 года рождения. Пешеход, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, под Запорожьем на трассе в одном и том же месте произошли подряд несколько ДТП, всего в аварию попали 7 автомобилей, среди участников есть сотрудники полиции и ГСЧС, а среди пострадавших - медики.

12 января в селе Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области водитель внедорожника Land Cruiser не справился с управлением на скользком участке дороги и вылетел в пруд.

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Львовская область, ДТП, Авария, Происшествия.
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