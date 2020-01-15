Во Львовской области в ДТП погиб пешеход

Новости Украины:Во Львовской области автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода.

Во Львовской области утром 15 января рейсовый автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что дорожно транспортное происшествие (ДТП) произошло около 05:50.

Водитель рейсового автобуса совершил наезд на пешехода, жителя села Тарасовка Пустомытовского района 1987 года рождения. Пешеход, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, под Запорожьем на трассе в одном и том же месте произошли подряд несколько ДТП, всего в аварию попали 7 автомобилей, среди участников есть сотрудники полиции и ГСЧС, а среди пострадавших - медики.

12 января в селе Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области водитель внедорожника Land Cruiser не справился с управлением на скользком участке дороги и вылетел в пруд.