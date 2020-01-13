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Масштабное ДТП под Запорожьем: в аварию попали скорая и полицейская Toyota

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Масштабное ДТП под Запорожьем: в аварию попали скорая и полицейская Toyota
13:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Запорожской области произошло ДТП с участием 7 автомобилей, среди них есть автомобиль патрульной полиции.

Под Запорожьем на трассе в одном и том же месте произошли подряд несколько ДТП, всего в аварию попали 7 автомобилей, среди участников есть сотрудники полиции и ГСЧС, а среди пострадавших - медики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области. Первая авария случилась примерно в 7:40. Не справилась с управлением и въехала в кювет водитель Ford.

"Мы оказывали помощь пострадавшей. Женщина съехала с дороги в кювет, вызвала "скорую" и полицию. В момент, когда мы оказывали помощь женщине, в наш автомобиль влетел легковой автомобиль (ВАЗ 21099 - ред.), а мы в свою очередь, въехали в автомобиль полицейских, которые оформляли ДТП", - говорит медик Александр Бабак.

Вследствие столкновения медики получили легкие травмы.

На место происшествия вызвали вторую бригаду врачей и еще один наряд полиции. Но уже через полчаса на этом же участке произошла вторая авария.

"Я стал одним из участников ДТП. Аварийный знак на дороге стоял не в том месте. У меня был выбор: выехать на встречную полосу, где на тот момент ехали автомобили, или же немного притормозить и въехать в автомобиль полиции. Я выбрал второй вариант. После столкновения с полицейской Toyota машину занесло, и я въехал в еще одну машину. Из-за гололеда на дороге автомашину занесло", - рассказал Илья Монаков.

Монаков является сотрудником ГСЧС. Говорит, ехал на переаттестацию в Запорожье на собственном автомобиле. Парень уверяет, что авария произошла из-за неправильно расставленных аварийных знаков. После аварии их якобы переставили. В то же время правоохранители говорят, что вторая авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима.

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В 9:30 в ГСЧС предупредили о том, что на трассе М-18 на участке между Запорожьем и Васильевкой гололед, сотрудники автодора обрабатывают автомобильное покрытие специальной смесью.

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ДТП, ГСЧС, ГУНП в Запорожской области.
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