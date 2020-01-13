В Днепре пьяный водитель влетел в бетонные блоки и авто повисло на заборе

Новости Украины:13 января около 00:30 на улице Криворожской случилось ДТП: водитель Nissan не справился с управлением и врезался в Dacia.

Сегодня ночью в Днепре на улице Криворожской пьяный водитель Nissan врезался в Dacia, а затем перелетел на машине через гараж и авто повисло на заборе. Об этом сообщает "Информатор".

"После того, как он зацепил Dacia, автомобиль подскочил и залетел на бетонные блоки, которые стали своеобразным трамплином, что позволило автомобилю перелететь через гараж и повиснуть на территории частного дома", - говорится в сообщении.

Очевидцы на место инцидента вызвали полицейских и скорую. Затем водителя отправили в городскую клинику №16.

Напомним, в ночь на воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы Народов в Киеве в результате ДТП погиб человек, еще четверо получили травмы.

На левобережной части Киева 10 января произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.