В Черкассах в ДТП погиб директор школы

Новости Украины:Директор черкасской школы №19 Юрий Лукин попал в смертельную аварию.

Директор школы №19 Юрий Лункин попал в смертельную аварию. ДТП произошло на перекрестке улиц Надпильна - Крылова. Его сбила машина.

Об этом местному изданию сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов.

Он отметил, что авария произошла возле самой школы. Сейчас он едет на место инцидента. Более подробную информацию пообещал предоставить позже.

"38-летний водитель автомобиля Land Rover, местный житель, совершил наезд на мужчину, который был на проезжей части дороги. Повреждения, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасской области.

Обстоятельства аварии устанавливают следователи Черкасского отдела полиции. Назначено проведение ряда экспертиз.

Напомним, 12 января в селе Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области водитель внедорожника Land Cruiser не справился с управлением на скользком участке дороги и вылетел в пруд.

Под Запорожьем на трассе в одном и том же месте произошли подряд несколько ДТП, всего в аварию попали 7 автомобилей, среди участников есть сотрудники полиции и ГСЧС, а среди пострадавших - медики.