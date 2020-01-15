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В Черкассах в ДТП погиб директор школы

В Черкассах в ДТП погиб директор школы
09:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Директор черкасской школы №19 Юрий Лукин попал в смертельную аварию.

Директор школы №19 Юрий Лункин попал в смертельную аварию. ДТП произошло на перекрестке улиц Надпильна - Крылова. Его сбила машина.

Об этом местному изданию сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов.

Он отметил, что авария произошла возле самой школы. Сейчас он едет на место инцидента. Более подробную информацию пообещал предоставить позже.

"38-летний водитель автомобиля Land Rover, местный житель, совершил наезд на мужчину, который был на проезжей части дороги. Повреждения, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасской области.

ДТП на дороге Борисполь-Золотоноша: есть пострадавшие

Обстоятельства аварии устанавливают следователи Черкасского отдела полиции. Назначено проведение ряда экспертиз.

Напомним, 12 января в селе Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области водитель внедорожника Land Cruiser не справился с управлением на скользком участке дороги и вылетел в пруд.

Под Запорожьем на трассе в одном и том же месте произошли подряд несколько ДТП, всего в аварию попали 7 автомобилей, среди участников есть сотрудники полиции и ГСЧС, а среди пострадавших - медики.

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ДТП, Черкассы, Директор школы, Юрий Лункин.
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