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ДТП на дороге Борисполь-Золотоноша: есть пострадавшие

ДТП на дороге Борисполь-Золотоноша: есть пострадавшие
00:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Киевщине столкнулись два автомобиля, пятеро пострадавших.

В Киевской области на автодороге Борисполь-Золотоноша в результате столкновения двух авто пострадали пять человек.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"13 января в 08:10 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Борисполь-Золотоноша, 13 км. На место вызова направлены спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части г. Борисполь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, произошло столкновение двух легковых автомобилей Subaru Forester и Mitsubishi Нiко.

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Спасатели провели с помощью пневматического и шанцевого инструмента деблокацию двух травмированных людей и передали их в кареты скорой помощи.

В целом, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 5 человек.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются.

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ДТП, Киевская область, ГСЧС.
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