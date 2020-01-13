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В жутком ДТП под Днепром погибла вся семья - водитель из-за скользкой дороги вылетел в водоем

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В жутком ДТП под Днепром погибла вся семья - водитель из-за скользкой дороги вылетел в водоем
15:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:Причиной аварии в Днепропетровской области, в результате которой утонуло авто с четырьмя людьми внутри, стала скользкая дорога.

Вчера, 12 января, в селе Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области водитель внедорожника Land Cruiser не справился с управлением на скользком участке дороги и вылетел в пруд. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГосЧС области.

По прибытию спасателей к месту происшествия было установлено, что во время движения по плотине водоема автомобиль Toyota Land Cruiser съехал в водоем. Автомобиль находился на расстоянии пяти метров от берега и на глубине около трех метров.

Внедорожник достали на берег при помощи лебедки, в салоне транспортного средства были обнаружены тела четырех погибших, из них 14-летний ребенок, мужчина и две женщины.

Как сообщалось, в Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами. Предварительно автомобиль находился в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метра.

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ДТП, Авария, Полиция, Днепропетровская область, Происшествие.
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