В Днепропетровской области из водоема достали внедорожник с четырьмя телами

Новости Украины:В Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами.

В воскресенье вечером в селе Вишневом спасатели извлекли из водоема внедорожник с четырьмя погибшими. Автомобиль находился в 5 метрах от берега на глубине 2-3 метра, сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что 12 января в 19:05 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Пятихатском районе селе Вишневое на местном пруду.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что ориентировочно, во время следования по плотине пруда, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Предварительно автомобиль находился в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метра.

Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела четырех погибших, из них 1 ребенка - девушки 14 лет (дочь собственника). Погибли мужчина, две женщины и ребенок.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия

Напомним, сегодня ночью в Днепре на улице Криворожской пьяный водитель Nissan врезался в Dacia, а затем перелетел на машине через гараж и авто повисло на заборе.

Во Львовской области в результате легковой автомобиль насмерть задавил пешехода.