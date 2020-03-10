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В Афганистане сразу два кандидата объявили себя президентами

В Афганистане сразу два кандидата объявили себя президентами
00:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В столице Афганистана Кабуле прошли сразу две церемонии инаугурации президента.

"В президентском дворце присягу принес действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно происходила инаугурация премьер-министра Абдуллы Абдуллы, который объявил о своей победе на президентских выборах", - говорится в сообщении.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года, однако результаты объявили через пять месяцев - 18 февраля 2020-го.

Согласно заявлению главы Избирательной комиссии Хавы Алам Нуристани, Ашраф Гани победил на выборах, получив 50,64 процента голосов избирателей. Его победа была признана мировым сообществом.

Второе место с 39,52 процента голосов, по официальным данным, занял глава правительства Абдулла Абдулла. Однако он отказался признать результаты выборов и планирует сформировать свое правительство.

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Формирование двух параллельных правительств в Афганистане проходит на фоне запланированных переговоров Кабула с радикальным движением «Талибан». Представители движения 29 февраля подписали соглашение о перемирии с США. Документ предусматривает вывод военнослужащих международной коалиции из страны. Талибы обязались не прятать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры об урегулировании ситуации с правительством Афганистана.

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Афганистан, Президент, Кандидаты.
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