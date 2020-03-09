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Зеленский: Мы воюем сейчас за наше государство, за нашу культуру

Зеленский: Мы воюем сейчас за наше государство, за нашу культуру
21:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский заявил, что Украина воюет за свое государство и культуру, потому что культура – это и есть государство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы сейчас воюют и борются за свое государство и за свою культуру, потому что культура – это и есть государство.

Выступая во время церемонии вручения Национальной премии Украины им. Т.Шевченко в понедельник в Национальной опере Украины, Зеленский напомнил, что когда в годы Второй мировой войны один из министров правительства Уинстона Черчилля предложил ему увеличить затраты на оборону за счет уменьшения затрат на культуру, то Черчилль ему ответил на это: "А за что мы тогда воюем?".

"Уважаемые украинцы, мы воюем и сейчас за наше государство, за нашу культуру. Потому что культура – это и есть государство, потому что культура – это и есть наш народ. Слава Украине!", - отметил Зеленский в своем выступлении.

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Напомним. ранее Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память великого украинского поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения.

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Киев, Украина, Тарас Шевченко, Владимир Зеленский.
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