Зеленский: Мы воюем сейчас за наше государство, за нашу культуру

Новости Украины:Зеленский заявил, что Украина воюет за свое государство и культуру, потому что культура – это и есть государство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы сейчас воюют и борются за свое государство и за свою культуру, потому что культура – это и есть государство.

Выступая во время церемонии вручения Национальной премии Украины им. Т.Шевченко в понедельник в Национальной опере Украины, Зеленский напомнил, что когда в годы Второй мировой войны один из министров правительства Уинстона Черчилля предложил ему увеличить затраты на оборону за счет уменьшения затрат на культуру, то Черчилль ему ответил на это: "А за что мы тогда воюем?".

"Уважаемые украинцы, мы воюем и сейчас за наше государство, за нашу культуру. Потому что культура – это и есть государство, потому что культура – это и есть наш народ. Слава Украине!", - отметил Зеленский в своем выступлении.

Напомним. ранее Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память великого украинского поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения.