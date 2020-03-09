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Президент почтил память Тараса Шевченко

Президент почтил память Тараса Шевченко
12:19 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский почтил память поэта Тараса Шевченко в день 206-й годовщины его рождения.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память великого украинского поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 9 марта, исполняется 206 лет со дня рождения украинского поэта, художника, мыслителя Тараса Шевченко.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил украинцев с этим днем цитатой из произведения "Катерина".

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Президент, Владимир Зеленский, Тараса Шевченко., Елена Зеленская.
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