Президент почтил память Тараса Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память великого украинского поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве", - говорится в сообщении.
Сегодня, 9 марта, исполняется 206 лет со дня рождения украинского поэта, художника, мыслителя Тараса Шевченко.
Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил украинцев с этим днем цитатой из произведения "Катерина".