Порошенко оригинально поздравил украинцев с Днем рождения Шевченко

Сегодня, 9 марта, отмечают День рождения поэта и художника Тараса Шевченко. В связи с этим, экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил украинцев с этим днем цитатой из произведения "Катерина".
"Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями", - написано на изображении, которое разместил политик.
Также Порошенко опубликовал часть стихотворения "В каземате", в котором, вероятней всего, есть отсыл к цитате из новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, когда он несколько раз повторил фразы "Не важно" и "Какая разница?".
"Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені".
Напомним, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований с решением суда о закрытии уголовного дела против него и открытии производства против народного депутата от фракции "Слуги народа" Александра Дубинского.