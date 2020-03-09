Порошенко оригинально поздравил украинцев с Днем рождения Шевченко

Новости Украины:Экс-президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем рождения Шевченко фразой: Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями.

Сегодня, 9 марта, отмечают День рождения поэта и художника Тараса Шевченко. В связи с этим, экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил украинцев с этим днем цитатой из произведения "Катерина".

"Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями", - написано на изображении, которое разместил политик.

Также Порошенко опубликовал часть стихотворения "В каземате", в котором, вероятней всего, есть отсыл к цитате из новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, когда он несколько раз повторил фразы "Не важно" и "Какая разница?".

"Та не однаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять…

Ох, не однаково мені".

Напомним, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований с решением суда о закрытии уголовного дела против него и открытии производства против народного депутата от фракции "Слуги народа" Александра Дубинского.