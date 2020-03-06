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Порошенко пришел в ГБР и требует возбудить дело против Дубинского

Порошенко пришел в ГБР и требует возбудить дело против Дубинского
12:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УП

Новости Украины:Пятый президент Петр Порошенко пришел в ГБР и требует возбудить уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Шевченковский районный суд Киева принял решение обязать Государственное бюро расследований (ГБР) рассмотреть и закрыть дело, по которому лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко был приглашен в пятницу на допрос, а также возбудить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении.

Как сообщается на сайте партии "Европейская солидарность", об этом Порошенко сообщил 6 марта под стенами ГБР, где проходит акция против политических преследований. "Мы сегодня по традиции с хорошими новостями. Вчера суд принял, а только что мы получили решение суда, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня на 10 часов приглашен сюда решением об анализе уплаты налогов, который был представлен марионеткой Коломойского", - сказал политик.

"И второе решение, обязывающее ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении. И сегодня мы здесь с моей юридической командой для того, чтобы сообщить это. Потому что они боятся и прячутся, они не приходят на суд. И решением суда мы их обязываем это сделать. А если они этого не сделают - будут нести уголовную ответственность. Нас много, народ с нами и точно им это докажем, потому что их ничего не спасет", - добавил Порошенко.

Порошенко пришел на допрос в ГБР

Как сообщалось, 21 февраля Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР. Следственная судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова определила удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет №323а ГБР на 14:00 28 февраля 2020 года. Согласно второму, следственный судья того же суда Сергей Вовк постановил удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет №323 в ГБР на 14:00 6 марта 2020 года.

28 февраля Порошенко явился на допрос в деле, в котором он проходит свидетелем, по итогам которого его защита оспорила привод политика на допрос, и обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь принимавших участие в вынесении определений о приводе к установленной законом ответственности.

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Петр Порошенко, ГБР, Слуга народа, Александр Дубинский.
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