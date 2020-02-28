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Порошенко пришел на допрос в ГБР

Порошенко пришел на допрос в ГБР
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко 28 февраля пришел на допрос в качестве свидетеля в Госбюро расследований.

Пятый президент Украины, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в пятницу утром прибыл на допрос к следователю Государственного бюро Украины и сообщил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело, касательно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.

Политик в сопровождении адвокатов прибыл к зданию Госбюро расследований около 10.15 пятницы в связи с тем, что допрос, изначально запланированный на 14.00, был перенесен на 9.30. Перед входом в здание Бюро его встретили приветствиями и выкриками поддержки сторонники и сопартийцы.

"10 минут назад судья Шевченковского суда (райсуда Киева – ред.) приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", - сказал Порошенко перед входом в здание в ГБР в пятницу утром.

Выступая перед собравшимися политик вновь заявил, что прибыл на допрос, несмотря на то, что считает его политически мотивированным.

В свою очередь, адвокат Порошенко Игорь Головань пояснил, что его клиента допрашивают по делу о назначении судей.

"Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР

"То есть реализация конституционных полномочий президента. Все производства касаются решений президента, которые предусмотрены Конституцией", - отметил адвокат.

Как сообщалось, 20 ноября ГБР опубликовало полный перечень уголовных производств, где фигурирует Порошенко, в том числе: Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Госбюджета Украины на выплату им заработной платы; Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса; Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киев со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".

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Петр Порошенко, Допрос, ГБР, Европейская солидарность.
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