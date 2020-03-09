Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Реинтеграция Крыма и Донбасса: Зеленский предложил концепцию переходного правосудия
Реинтеграция Крыма и Донбасса: Зеленский предложил концепцию переходного правосудия
Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса
Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса
"Твои дни сочтены": Моуриньо угрожал Фреду в МЮ
"Твои дни сочтены": Моуриньо угрожал Фреду в МЮ
Полнолуние в Деве 9 марта: заговоры на деньги и богатство
Полнолуние в Деве 9 марта: заговоры на деньги и богатство

Существование ПЦУ в Крыму: У Зеленского уверяют, что делают все возможное

Существование ПЦУ в Крыму: У Зеленского уверяют, что делают все возможное
17:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:У Владимира Зеленского заверили, что делают все возможное, чтобы ПЦУ и дальше была в Крыму.

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым отметили, что делают все возможное, чтобы Крымская епархия Православной церкви Украины продолжала существовать на оккупированном Россией полуострове.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич после акции солидарности с украинским Крымом, которая состоялась в Киеве.

Рассказывая о проблемах в оккупированном Крыму, Кориневич напомнил, что Крымская епархия ПЦУ, действующая на полуострове под руководством архиепископа Климента, постоянно сталкивается с давлением со стороны оккупационных властей. "Крымская епархия ПЦУ - это основной украинский остров в Крыму, а государство-оккупант грубо нарушает его права... Мы со своей стороны, как и все органы, которые работают в Украине по Крыму, делаем все возможное для того, чтобы Крымская епархия ПЦУ продолжала существовать и работать в Крыму", - подчеркнул он.

Реинтеграция Крыма и Донбасса: Зеленский предложил концепцию переходного правосудия

Постпред президента в АРК добавил, что постоянно находится на связи с архиепископом Климентом и следит за ситуацией.

Также Кориневич напомнил о ряде решений правительства относительно ситуации с храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе.

В частности, о решении Кабмина временно, на период оккупации Крыма Российской Федерацией, передать из коммунальной собственности АРК в государственную Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, что может стать инструментом защиты прав верующих и священнослужителей ПЦУ в Крыму.

Он также подчеркнул, что Украина и украинцы в Крыму продолжают бороться и выступать против оккупации полуострова.

Как сообщалось ранее, в конце июля 2019 года архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент заявил, что из собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе украли все церковные вещи Крымского епархиального управления ПЦУ.

Freedom House: РФ полностью уничтожила все политические права в Крыму

По словам архиепископа, пока он находился на конференции по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне, "министр имущественных и земельных отношений" оккупированного Россией Крыма Анна Анюхина организовала под видом "внутреннего ремонта" разгром церкви.

29 августа более 50 крымских прихожан ПЦУ обратились в Комитет по правам человека ООН из-за захвата оккупантами последнего храма Крымской епархии ПЦУ.

9 сентября Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, 20 сентября комитет обнародовал заявление с соответствующим запретом.

24 сентября в управлении российского "министерства юстиции Крыма" в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.

Эксперт: Заявления Шмыгаля о подаче воды в Крым вызывают атмосферу недоверия

Арбитражный суд Центрального округа Калуги (РФ) 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии ПЦУ. Представители церкви пытались оспорить решение "министерства имущественных и земельных отношений Крыма" о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя.

10 декабря архиепископ Климент объявил бессрочную голодовку, требуя от Кабмина и Верховной Рады решить вопросы защиты религиозных свобод на территории Крыма и обеспечения безопасности духовенства епархии.

17 декабря Климент приостановил голодовку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Владимир Зеленский, Оккупированный полуостров, ПЦУ, Антон Кориневич, Представитель президента в Крыму.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 Резкое оживление на рынке недвижимости в Киеве: в чем причины и что покупают
03 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
04 Коалиция с ОПЗЖ: в "Слуге народа" дали комментарий
05 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
&quot;Хорошо для потребителей&quot;: Трампа обрадовал обвал цен на нефть
"Хорошо для потребителей": Трампа обрадовал обвал цен на нефть
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
Умер звезда &quot;Игры престолов&quot; и &quot;Звездных войн&quot;
Умер звезда "Игры престолов" и "Звездных войн"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь