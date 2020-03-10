Президент Еврокомиссии предлагает перевезти беженцев с греческих островов на континент

Новости мира:Евросоюз уже предоставил Греции 350 млн евро немедленной помощи для решения ситуации и готов предоставить еще столько же по запросу.

Давление на внешние границы ЕС нужно немедленно снизить, что требует комплексных усилий для помощи Греции и Турции, которые сталкиваются с проблемой миграции. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по случаю первых 100 дней работы нового состава ЕК.

«100 дней назад было много проблем, но совместное Соглашение ЕС-Турция (в отношении мигрантов - ред.) не ставилось под сомнение. И сегодня мы оказались перед дилеммой. События на греко-турецкой границе четко указывают на политически мотивированное давление на внешние границы ЕС. В то же время мигранты, которых привели на границу, нуждаются в помощи. Греция нуждается в помощи », - отметила президент Еврокомиссии.

Она сообщила, что неоднократно обсуждала эту ситуацию с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, этот вопрос будет подниматься сегодня вечером на встрече руководителей Еврокомиссии и Европейского совета с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фон дер Ляен подчеркнула, что право людей на политическое убежище должно уважаться, и в помощи нуждаются как Греция, так и Турция, поскольку обе страны находятся под миграционным давлением. В частности, она обратила внимание на сложную ситуацию в лагерях для беженцев на островах Греции, которые уже переполнены. При этом люди продолжают прибывать, что приводит к росту напряжения.

Президент Еврокомиссии отметила, что Евросоюз уже предоставил Греции 350 млн евро немедленной помощи для решения ситуации и готов предоставить еще столько же по запросу. Еврокомиссия также мобилизовала дополнительные 60 млн евро для неотложной помощи беженцам на территории Сирии.

«Актуальным вопросом является ослабление давления, которое испытывают сейчас острова (Греции), путем доставки людей и на континентальную часть. В немедленной опеке нуждаются маленькие дети, которые оказались на островах без сопровождения - их необходимо срочно вывезти в безопасное место. Вместе с премьер-министром Мицотакисом я просила у стран-членов помощи. Мы уже получили положительные ответы от Франции, Португалии, из Люксембурга, Финляндии, Германии - эти страны согласились принять этих детей », - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что речь идет о неотложных мерах, хотя проблема миграции потребует долгосрочных решений, к которым Евросоюз сейчас гораздо лучше готов, чем во время миграционного кризиса 2015 года.

«В течение последних 100 дней Еврокомиссия проводила углубленные консультации со странами-членами для поиска совместных решений в сфере миграции. Мы будем продвигать подготовку нового Европейского пакта по миграции и представим эти предложения сразу после пасхальных праздников », - сказала президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, ранее президент Турции обратился к Греции с призывом открыть границу для мигрантов, чтобы они могли попасть в другие страны Евросоюза.

В конце февраля Турция объявила, что больше не будет препятствовать потоку мигрантов, которые хотят попасть в Европу.

Решение пропускать мигрантов Турция приняла после того, как 27 февраля в сирийском Идлибе в результате обстрела войсками Асада погибли более 30 турецких военных.