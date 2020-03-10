Суд по делу МН17: виновным может грозить пожизненное заключение

Новости мира:Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук".

В случае доказательства вины подсудимым в деле уничтожения самолета Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" может грозить пожизненное заключение.

“Максимальное наказание в соответствии с нашим законодательством - пожизненное лишение свободы”, - отметила заместитель генпрокурора Нидерландов Дигна ван Буцелар.

В то же время пресс-секретарь окружного суда в Гааге Йоланде Вайннобел уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, какие сроки заключения грозят подозреваемым.

“Мы не можем оценивать сроки. Все будет решать суд”, - указала Вайннобел.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Среди них трое россиян: экс-офицер ФСБ, бывший “министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал (на время уничтожения самолета - полковник) ГРУ генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый подозреваемый – украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Его интересы будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.